Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 июля 2024 года

Фото из архива "Про Города"

Прогноз экспертов о том, как изменятся цены на продукты с начала июля 2024 года. Рассказываем, какие товары подорожают, какие станут дешевле в продуктовых магазинах России с 1 июля, сообщает finance.mail.ru. Социально значимые товары С июля 2023 года цены на социально значимые товары, такие как хлеб, мука, крупы, сахар, соль, куриные яйца и макаронные изделия, начнут снижаться. Доцент экономического факультета РУДН Наталия Шувалова объясняет это новым ограничением торговой наценки до 10%.

Летом ожидается снижение цен на муку и, возможно, на гречку из-за умеренного избытка предложения.

Овощи и фрукты

В начале июля подорожают морковь, свекла, капуста, репчатый лук и картофель, так как запасы прошлогоднего урожая истощаются, а молодые овощи стоят дороже, считает Евгения Жукова, заведующая кафедрой маркетинга университета «Синергия».

В то же время цены на огурцы, помидоры, кабачки и зелень снижаются благодаря новому урожаю. В Москвее цены на томаты и огурцы снизятся из-за ввода в эксплуатацию новых тепличных комплексов.

Во второй половине июля начнут снижаться цены на яблоки и другие сезонные фрукты, которые ранее дорожали в мае-июне. Наталия Шувалова подчеркивает, что общее влияние сезонных факторов на ценообразование останется сбалансированным: затраты на логистику могут приводить к пересмотру цен в сторону повышения, несмотря на урожаи.

Подорожание продуктов

Многие продукты продолжают демонстрировать умеренный рост цен в диапазоне от 0,3% до 1,5% в месяц, по словам Евгении Жуковой. Хлеб, кондитерские изделия, маргарин, масло и мясо могут подорожать на 1-1,5%. Крупы, макароны, молочные и колбасные продукты будут дорожать с меньшей динамикой. Значительно увеличатся цены на тушенку и фасоль из консервов.

Некоторые товары остаются стабильно недорогими: подсолнечное масло, пшено, гречневая крупа, молочные смеси и детское питание. Цены на яйца стабильно падают благодаря увеличению производства молочных продуктов, что приводит к снижению цен на молоко и сметану.

Экзотические товары

Цены на элитные и экзотические виды риса, горох и овсяные хлопья вырастут из-за запрета импорта из Индии и увеличения спроса в Китае и других странах. Логистические издержки также приведут к удорожанию импортных продуктов. Чай и кофе продолжат дорожать из-за неурожая и засухи, дорожают также шоколад и какао.

Прогноз на будущее

Основная проблема с ростом цен в том, что они часто изменяются неожиданно, говорит доцент РУДН Денис Палеев. Рост цен на продукты наблюдается по всему миру, что подтверждают индексы цен на продовольствие (FPI), которые начали расти с 2021 года. В 2022 году молочные продукты подорожали на 46%, зерновые — на 52%, а растительное масло — почти на 84%. Темпы роста замедлились, но за неполный 2024 год цены уже выросли в среднем на 12%.

Хотя российский агропромышленный комплекс увеличивает объёмы производства, внутренний рынок не получает значительных выгод из-за активного экспорта. Сложности возникают также с обеспечением продукцией, которая не производится в достаточном объёме внутри страны, например орехи и соки — такие продукты будут продолжать дорожать.

Преобладающее положение крупных торговых сетей, контролирующих более 66% рынка, также влияет на ценообразование. Периодические скачки цен на определенные товары стали привычными и часто не имеют под собой объективных причин, кроме желания заработать.

Поэтому в будущем не стоит ожидать значительного снижения цен, скорее можно рассчитывать на замедление темпов роста, заключает Палеев.