В СССР этот продукт ели только так каждый день, а в 2024 году его запрещают медики

Советская эпоха была временем расцвета молочной индустрии в стране. Граненые стаканы со сметаной, сырники, молочные коктейли – все это неотъемлемо присутствовало в повседневной жизни граждан СССР. Студенты часто перекусывали бутылкой кефира и половинкой батона, а в столовых и кафе молочные продукты были представлены в широком ассортименте.

Со временем диетологи начали уделять внимание тому, что для некоторых людей молочные продукты могут вызывать нежелательные реакции, например, лактозную непереносимость и аллергию на молоко. Помимо этого, чрезмерное потребление молока может повысить риск развития серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые проблемы, диабет, остеопороз и даже онкология.