С 1 июня повышают пособия на детей: названы новые суммы

В июне 2024 года ожидается, что многие семьи смогут рассчитывать на повышение размера детских пособий при переоформлении выплат, назначенных им в 2023 году. Это связано с тем, что изменения в доходах семей могут существенно повлиять на размер предоставляемых пособий на детей.

Если в 2023 году семья получала детские пособия в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания, то в 2024 году есть вероятность увеличения этой суммы до 75% или даже 100% прожиточного минимума. Такое повышение будет возможным в случае, если доход семьи за 2023 год уменьшился. Это значительное изменение, которое позволит многим семьям лучше справляться с финансовыми трудностями и обеспечивать своим детям более достойный уровень жизни.