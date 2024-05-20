Госавтоинспекторы Коми будут выявлять должников по штрафам
- 06:30 20 мая
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- Татьяна Зубова
Сотрудники Госавтоинспекции выйдут на рейды и будут преследуют должников, нарушивших правила дорожного движения. Для реализации операции "Штраф", сотрудники Госавтоинспекции сотрудничают с Отделом по исполнению административного законодательства полиции и службой судебных приставов. С 20 по 24 мая полицейские буду выявлять должников и привлекать их к ответственности.
В ведомстве напомнили о важности соблюдения гражданами своих обязанностей: лица, неспособные или не желающие оплачивать штрафы за нарушения ПДД, будут привлечены к ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания". За это нарушение предусмотрен штраф, увеличенный вдвое, в размере не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы продолжительностью до 50 часов.
Если вам необходимо проверить наличие неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, воспользуйтесь порталом государственных услуг www.gosuslugi.ru, официальным сайтом Госавтоинспекции МВД России www.гибдд.рф или обратитесь в ближайшее отделение Госавтоинспекции в вашем регионе.
Госавтоинспекция настоятельно просит вас своевременно оплачивать административные штрафы и соблюдать правила дорожного движения, чтобы не создавать опасность на дороге."