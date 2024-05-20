Госавтоинспекторы Коми будут выявлять должников по штрафам

Сотрудники Госавтоинспекции выйдут на рейды и будут преследуют должников, нарушивших правила дорожного движения. Для реализации операции "Штраф", сотрудники Госавтоинспекции сотрудничают с Отделом по исполнению административного законодательства полиции и службой судебных приставов. С 20 по 24 мая полицейские буду выявлять должников и привлекать их к ответственности.

В ведомстве напомнили о важности соблюдения гражданами своих обязанностей: лица, неспособные или не желающие оплачивать штрафы за нарушения ПДД, будут привлечены к ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания". За это нарушение предусмотрен штраф, увеличенный вдвое, в размере не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы продолжительностью до 50 часов.