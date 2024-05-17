"Проверять будут каждого": пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с 20 мая
- 14:15 17 мая
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- Служба новостей
С 18 мая в регионах Урала реализуется специальная программа, направленная на защиту пожилых граждан от мошенничества. Ее организаторы проводят информационные беседы с людьми в возрасте 60-80 лет прямо на улицах городов.
Цель этих бесед - предупредить пожилых людей о распространенных мошеннических схемах и научить их способам противодействия подобным угрозам. Сотрудники полиции и другие эксперты рассказывают пенсионерам о наиболее распространенных видах обмана и дают практические рекомендации по обеспечению личной безопасности.
Реализация данной инициативы вызвана высоким уровнем преступлений, совершаемых в отношении пожилых граждан. Организаторы считают, что повышение осведомленности и бдительности пожилых людей сможет снизить их уязвимость перед мошенниками.
Кроме информационных бесед, специалисты также наблюдают за реакцией пожилых людей на подобные ситуации, чтобы оценить степень их готовности распознавать и противостоять возможным мошенническим действиям. В некоторых случаях к этой работе могут подключаться руководители городских органов внутренних дел.
Таким образом, данная инициатива призвана обеспечить комплексную защиту пожилых граждан от угрозы мошенничества. Ее ключевая цель - предупредить эту уязвимую группу населения о рисках и помочь им избежать финансовых и иных потерь.