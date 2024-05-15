Избранники Бога: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха трем знакам зодиака с 23 марта

Фото из архива "Про Города"

Волшебный период для представителей трех зодиакальных созвездий начнется 23 мая и будет продолжаться до конца месяца. Все представители стихии воды смогут уверенно схватить удачу за хвост. Рак

Людям этого знака выпадут два критических дня. Одним из них станет как раз 23 мая. Однако астролог считает, что эти периоды можно легко пережить, главное – не поддаваться эмоциям. Раки окажутся в коридоре удачи и им останется только начинать действовать. Везение приведет их к успеху во всех делах.

Скорпион

Представителям этого знака улыбнется удача, но только в том случае, если они будут крайне осторожны. Особенно стоит быть настороженными 26 мая. Скорпионам следует воздержаться от употребления алкоголя и быть аккуратными за рулем. В остальном период будет очень благоприятным для Скорпионов, особенно с финансовой точки зрения.

Рыбы