"Проверять будут абсолютно всех": пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с 17 мая

С 17 мая введена новая инициатива, направленная на защиту пожилых граждан от мошенничества. Организаторы проводят беседы с пожилыми людьми на улицах с целью информирования о различных схемах мошенничества. Эта процедура осуществляется на региональном уровне, где сотрудники полиции и другие специалисты рассказывают пенсионерам о наиболее распространенных мошеннических схемах и дают рекомендации по их предотвращению.

Главная цель инициативы состоит в защите пожилых людей от мошенничества. Уровень мошенничества, совершаемого в отношении пожилых людей, остается высоким, поэтому такие меры предосторожности являются важными.