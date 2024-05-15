"Проверять будут абсолютно всех": пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены с 17 мая
- 14:15 15 мая
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- Служба новостей
С 17 мая введена новая инициатива, направленная на защиту пожилых граждан от мошенничества. Организаторы проводят беседы с пожилыми людьми на улицах с целью информирования о различных схемах мошенничества. Эта процедура осуществляется на региональном уровне, где сотрудники полиции и другие специалисты рассказывают пенсионерам о наиболее распространенных мошеннических схемах и дают рекомендации по их предотвращению.
Главная цель инициативы состоит в защите пожилых людей от мошенничества. Уровень мошенничества, совершаемого в отношении пожилых людей, остается высоким, поэтому такие меры предосторожности являются важными.
Проверки проводятся на улицах в районах Урала. Особое внимание уделяется пожилым людям в возрасте от 60 до 80 лет, так как они являются наиболее уязвимой группой. Они привлекаются к беседам и получают информационные брошюры, в которых подробно объясняются различные мошеннические схемы. Специалисты также наблюдают за реакцией граждан на подобные ситуации, чтобы оценить их готовность и бдительность.
В некоторых случаях к проверкам могут присоединяться начальники городских управлений внутренних дел.
Эта инициатива призвана предупредить пожилых людей о рисках мошенничества и обеспечить их защиту от потенциальных угроз, пишет ngnovoros.ru.