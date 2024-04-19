До 600 тысяч рублей штрафа грозит за навоз на огороде - кто под угрозой

На пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтениях принят законопроект об ответсвенности за неправильное обращение с навозом. В России предложили ввести административную ответственность за неправильное обращение с побочными продуктами животноводства, максимальный штраф составит до 600 тысяч рублей.

Под побочными продуктами животноводства предлагается понимать отходы жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, включая навоз и помет, а также использованную подстилку и стоки.

По словам члена Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николая Брыкина, ко второму чтению законопроекта поступило девять поправок, восемь рекомендованы к принятию. Они носят юридико-технический характер.