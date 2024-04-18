Россияне схватились за сердце: с 19 апреля будут давать штраф за забор на даче или огороде
- 10:46 18 апреля
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- Служба новостей
Неприглядные заборы, портящие общий вид садоводческих товариществ и дачных поселков, - проблема, с которой нередко сталкиваются любители загородного отдыха. Соседи жалуются на уродливые ограждения, но могут ли они привлечь владельца участка к ответственности за установку безобразного забора по закону? Этот вопрос задали юристу по земельным вопросам Сергею Коломийцеву.
По словам эксперта, действующее законодательство четко регламентирует требования к заборам - их расположение, высоту и другие технические характеристики. Однако понятия красоты и эстетики, к сожалению, в правовые нормы не входят.
Определения вроде "эстетичный", "красивый", "приглядный" в законах о заборах и ограждениях отсутствуют. Соответственно, наказать соседа за то, что он поставил портящий вид всей улицы забор, по нынешним правовым нормам никак нельзя, - поясняет Коломийцев.
Таким образом, открыто обвинить владельца в том, что его забор слишком безобразен, с точки зрения закона невозможно. Причиной тому может быть банальное отсутствие средств на ремонт или замену старого ограждения. А штрафовать человека за это было бы неправомерно, считает эксперт.
Впрочем, некрасивую ситуацию можно исправить другими способами. Коломийцев отмечает, что соседи имеют право установить новый эстетичный забор на чужом участке, но только при условии получения разрешения владельца и соблюдения всех правовых норм.
Если соседи готовы взять на себя все расходы по замене уродливого забора, они вполне могут сделать это вместо прежнего хозяина. Но обязательно нужно согласие самого собственника участка и строгое соответствие нового ограждения закону, - подчеркивает правовед.
Официально жаловаться на неэстетичный вид чужого забора и добиваться штрафов бессмысленно, так как закон просто не регулирует вопросы внешней красоты ограждений. Однако путем переговоров соседи могут объединить усилия для совместного приведения забора в надлежащий вид.
Эксперты советуют дачникам проявлять взаимное уважение и решать возникающие вопросы мирным путем, не прибегая к излишней судебной тяжбе. Главная цель - создать максимально комфортные условия для полноценного загородного отдыха всех жителей.