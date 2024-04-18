Россияне схватились за сердце: с 19 апреля будут давать штраф за забор на даче или огороде

Неприглядные заборы, портящие общий вид садоводческих товариществ и дачных поселков, - проблема, с которой нередко сталкиваются любители загородного отдыха. Соседи жалуются на уродливые ограждения, но могут ли они привлечь владельца участка к ответственности за установку безобразного забора по закону? Этот вопрос задали юристу по земельным вопросам Сергею Коломийцеву.

По словам эксперта, действующее законодательство четко регламентирует требования к заборам - их расположение, высоту и другие технические характеристики. Однако понятия красоты и эстетики, к сожалению, в правовые нормы не входят.

Определения вроде "эстетичный", "красивый", "приглядный" в законах о заборах и ограждениях отсутствуют. Соответственно, наказать соседа за то, что он поставил портящий вид всей улицы забор, по нынешним правовым нормам никак нельзя, - поясняет Коломийцев.

Таким образом, открыто обвинить владельца в том, что его забор слишком безобразен, с точки зрения закона невозможно. Причиной тому может быть банальное отсутствие средств на ремонт или замену старого ограждения. А штрафовать человека за это было бы неправомерно, считает эксперт.

Впрочем, некрасивую ситуацию можно исправить другими способами. Коломийцев отмечает, что соседи имеют право установить новый эстетичный забор на чужом участке, но только при условии получения разрешения владельца и соблюдения всех правовых норм.