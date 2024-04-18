До 600 тысяч рублей штрафа грозит за навоз на огороде - кто под угрозой
- 10:15 18 апреля
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- Служба новостей
На пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтениях принят законопроект об ответсвенности за неправильное обращение с навозом. В России предложили ввести административную ответственность за неправильное обращение с побочными продуктами животноводства, максимальный штраф составит до 600 тысяч рублей.
Под побочными продуктами животноводства предлагается понимать отходы жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, включая навоз и помет, а также использованную подстилку и стоки.
По словам члена Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николая Брыкина, ко второму чтению законопроекта поступило девять поправок, восемь рекомендованы к принятию. Они носят юридико-технический характер.
"Также вводится специальный состав за деяния, которые привели к причинению вреда здоровью, окружающей среде либо возникновению эпидемии", — отметил депутат.
Инициатива предусматривает наказание за уничтожение плодородного слоя почвы, а также за порчу земель в результате нарушения требований к обращению с навозом. Штраф за такие деяния составит до 450 рублей. Также штраф в размере до 600 тысяч рублей последует за несоблюдение требований при хранении, транспортировке, обработке и переработке, а также реализации побочных продуктов животноводства.
Кроме того, предусматривается ужесточение наказания за повторное такое правонарушение, а также за указанные действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, сообщает ussurmedia.ru со ссылкой на официальный новостной сайт ежемесячного научно-практического журнала "Экология производства".