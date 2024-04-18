В Ухте водитель улетел в кювет, чтобы уйти от лобового столкновения

В Ухте, водитель легковушки улетел в кювет, чтобы избежать лобового столкновения. Машина перевернулась, а виновник аварии, что ехал по встречной полосе, умчался прочь. Кадры с места события оказались запечатлены на видеорегистраторе пострадавшего.

По сообщениям очевидцев, ДТП произошло вчера, 17 апреля, в районе поселка городского типа Ярега. Водитель Renault Duster при обгоне трактора выехал на встречную полосу, не заметив легковушку, что двигалась во встречном направлении. Последняя в результате оказалась в кювете.