В Ухте водитель улетел в кювет, чтобы уйти от лобового столкновения
- 08:30 18 апреля
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- Татьяна Зубова
В Ухте, водитель легковушки улетел в кювет, чтобы избежать лобового столкновения. Машина перевернулась, а виновник аварии, что ехал по встречной полосе, умчался прочь. Кадры с места события оказались запечатлены на видеорегистраторе пострадавшего.
По сообщениям очевидцев, ДТП произошло вчера, 17 апреля, в районе поселка городского типа Ярега. Водитель Renault Duster при обгоне трактора выехал на встречную полосу, не заметив легковушку, что двигалась во встречном направлении. Последняя в результате оказалась в кювете.
Позднее сотрудники Госавтоинспекции установили личность пожилого владельца Renault. Однако тот вину отрицал и заявил, что вообще не садился в этот день за руль. Подробности происшествия выясняются, сообщает Про Город Ухта.
Напомним, ранее мы писали о ДТП, в котором молодой человек сбил пожилую женщину и скрылся с места аварии. Примечательно, что до аварии водитель привлекался за нарушение ПДД 23 раза.