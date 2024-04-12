Владимир Уйба передал новую партию техники участникам СВО

12 апреля на Стефановской площади глава республики Владимир Уйба передал новую партию техники участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает "Комиинформ". Этот груз включал в себя 11 машин и два квадроцикла, которые станут незаменимым средством для бойцов на передовой. Герой Республики Коми, Юрий Шрейдер, получил ключи от этого оборудования.

Всего было отправлено семь "буханок", три "нивы" и один газ, что поможет не только с перевозкой грузов, но и с транспортировкой раненых. В своей речи Владимир Уйба подчеркнул, что эти машины играют важную роль на передовой, особенно при современной тактике ведения войны, в которой дроны часто становятся главными целями атак противника. Главное здесь - безопасность и благополучие наших бойцов.

Весь процесс сбора и отправки гуманитарных грузов в зону СВО активно поддерживается всей республикой. За прошедшее время жители Коми отправили уже более 80 гуманитарных конвоев и более 375 тонн груза, помогая участникам СВО.

Ощутимый вклад в поддержку участников СВО также внесли предприниматели и руководители благотворительных фондов. Глава республики выразил свою признательность Матвею Гегешко, генеральному директору АО "Коми холдинг", Михаилу Новикову, директору благотворительного фонда "Добрая Республика", Александру Рожкину, гендиректору ООО "Южное", Владиславу Федькину, гендиректору ООО "Промтех-Инвест", Александру Хохлову, директору ООО "Палевицы", Андрею Цуканову, директору ООО "Промбытстрой", Александру Шимловскому, начальнику ГБУ РК "Автохозяйство" за их важный вклад в это дело.

У трибуны также появились члены общественной палаты Коми, а также председатель Союза женщин Коми Галина Лапшина. Они отметили, что жители республики активно по-своему поддерживают участников СВО, приближая таким образом победу.

Однако важно не только словами, но и делами поддерживать и приободрять бойцов. Ветераны смогли поделиться своими речами и пожеланиями. Один из ветеранов, Вячеслав Худяев, пожелал скорейшей победы и безопасного возвращения домой всем участникам СВО.

Иван Свистельник, ветеран государственной службы, рассказал о своих родственниках, которые несколько лет провели в плену. Ветеран отметил, что его родственникам освободили после начала СВО, и они теперь могут вернуться к мирной жизни.

Завершая мероприятие, ключи от полученной техники были вручены лейтенанту Юрию Шрейдеру, который принял эти отличные средства передвижения от лица своих товарищей на передовой.