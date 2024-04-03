Выпадет выигрышный лотерейный билет: Павел Глоба назвал знак, который станет суперзвездой в апреле

Фото из архива "Про Города"

Они откроют для себя новые, неожиданные источники дохода Известный астролог Павел Глоба прогнозирует, что в апреле 2024 года представители знака зодиака Рак станут настоящими лидерами. Он утверждает, что у Раков будет удача на каждом шагу и счастливая звезда будет их верным спутником на протяжении всего месяца.

Глоба советует Ракам доверять своей интуиции и не бояться перемен. Он уверен, что удача будет на их стороне, и они смогут выиграть в лотерее или получить щедрую награду за свой труд. Он также говорит, что для Раков откроются новые, неожиданные источники дохода.