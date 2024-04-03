Выпадет выигрышный лотерейный билет: Павел Глоба назвал знак, который станет суперзвездой в апреле
- 13:15 3 апреля
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- Служба новостей
Они откроют для себя новые, неожиданные источники дохода
Известный астролог Павел Глоба прогнозирует, что в апреле 2024 года представители знака зодиака Рак станут настоящими лидерами. Он утверждает, что у Раков будет удача на каждом шагу и счастливая звезда будет их верным спутником на протяжении всего месяца.
Глоба советует Ракам доверять своей интуиции и не бояться перемен. Он уверен, что удача будет на их стороне, и они смогут выиграть в лотерее или получить щедрую награду за свой труд. Он также говорит, что для Раков откроются новые, неожиданные источники дохода.
Астролог призывает Раков рисковать и смело ввязываться в авантюры, так как все их начинания обречены на успех. В целом, Глоба предвещает благоприятный месяц для представителей знака Рака, полный возможностей и удачи, пишет prochepetsk.ru.