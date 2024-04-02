Выпадет выигрышный лотерейный билет: Павел Глоба назвал знак, который станет суперзвездой в апреле
- 13:15 2 апреля
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- Служба новостей
Они откроют для себя новые, неожиданные источники дохода
Один из известных астрологов, талантливый писатель и проницательный публицист Павел Глоба, в своем прогнозе на апрель 2024 года указал на знак зодиака, который станет настоящим лидером. Представители этого знака будут засиять ярче всех звезд во второй месяц весны.
Речь идет о Раках, их путь будет усыпан удачей на каждом шагу. Счастливая звезда рядом с ними станет верным спутником на протяжении всего апреля. По мнению всемирно известного астролога, у представителей этого водного знака есть все шансы выиграть в лотерее и получить щедрую награду за свой труд. Более того, двери удачи для Раков не закроются: они откроют для себя новые, неожиданные источники дохода.
Павел Глоба настоятельно советует Ракам слушать свою интуицию и, если сердце требует перемен, смело действовать. Вселенная будет на их стороне, и все начинания обязательно принесут успех. Астролог рекомендует не бояться рисковать и смело ввязываться в любые авантюры, пишет prochepetsk.ru.