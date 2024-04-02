Выпадет выигрышный лотерейный билет: Павел Глоба назвал знак, который станет суперзвездой в апреле

Фото из архива "Про Города"

Они откроют для себя новые, неожиданные источники дохода Один из известных астрологов, талантливый писатель и проницательный публицист Павел Глоба, в своем прогнозе на апрель 2024 года указал на знак зодиака, который станет настоящим лидером. Представители этого знака будут засиять ярче всех звезд во второй месяц весны.

Речь идет о Раках, их путь будет усыпан удачей на каждом шагу. Счастливая звезда рядом с ними станет верным спутником на протяжении всего апреля. По мнению всемирно известного астролога, у представителей этого водного знака есть все шансы выиграть в лотерее и получить щедрую награду за свой труд. Более того, двери удачи для Раков не закроются: они откроют для себя новые, неожиданные источники дохода.