В ходе проведения СВО погибли два жителя Коми

10 марта стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции погибли два жителя республики – младший сержант Юрий Васильевич Мезенцев и старший лейтенант Сергей Петрович Тимофеев. Глава Коми Владимир Уйба сообщил в своем телеграм-канале о том, что в ходе проведения специальной военной операции погибли два жителя региона.

Юрий Мезенцев родом из вуктыльского поселка Кырта. Мужчина проживал в ухтинском поселке Ярега. Участвовал в боевых действиях на территории Республики Чечня. На СВО боец служил стрелком мотострелкового отделения.

Сергей Тимофеев родился в Сосногорске. Затем он проживал в поселке Нижний Одес. Мужчина служил в должности командира комендатского взвода.