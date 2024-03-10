В ходе проведения СВО погибли два жителя Коми
- 21:00 10 марта
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- Олег Помидоров
10 марта стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции погибли два жителя республики – младший сержант Юрий Васильевич Мезенцев и старший лейтенант Сергей Петрович Тимофеев.
Глава Коми Владимир Уйба сообщил в своем телеграм-канале о том, что в ходе проведения специальной военной операции погибли два жителя региона.
Юрий Мезенцев родом из вуктыльского поселка Кырта. Мужчина проживал в ухтинском поселке Ярега. Участвовал в боевых действиях на территории Республики Чечня. На СВО боец служил стрелком мотострелкового отделения.
Сергей Тимофеев родился в Сосногорске. Затем он проживал в поселке Нижний Одес. Мужчина служил в должности командира комендатского взвода.
Руководитель региона выразил глубочайшие искренние соболезнования родным и близким, а также пожелал мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты.