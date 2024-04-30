В Коми ушёл из жизни ветеран ВОВ и почетный житель Михаил Сырокваша

Почётный житель Сосногорска и ветеран Великой Отечественной войны скончался на 98-ом году жизни. Об этом сообщает администрация города.

Михаил Иванович Сырокваша родился 10 октября 1926 года в Брянской области. В 1943 году он ушёл добровольцем на фронт. Сосногорец участвовал в освобождении от фашистских войск Белоруссии и Литвы, штурмовал Кенигсберг и форсировал Днепр и Неман. В День Победы он был на берегу Балтики в Фишхаузене, после этого в мае 1945 его перебросили в Монголию.

Последние годы жизни Михаил Иванович провёл в Брянске. 17 апреля 2024 года ветерана Великой Отечественной войны не стало. Ему было 97 лет.

“Светлая память об этом человеке сохранится в сердцах сосногорцев!”- Пишет на своей странице глава Сосногорского района Ильдар Махмутов.