Россияне собираются на панихиду у "Крокус Сити Холла"

На сороковой день после страшного теракта люди собираются у мемориала возле “Крокус Сити Холла”. Об этом пишут РИА Новости.

30 апреля 2024 года с самого утра люди идут к месту трагедии в Красногорске. Россияне несут цветы и мягкие игрушки к мемориалу. Сегодня здесь пройдёт панихида по погибшим. Также церковная служба будет в Никольском соборе в Павшинской пойме.