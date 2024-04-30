Россияне собираются на панихиду у "Крокус Сити Холла"
- 13:45 30 апреля
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- Анастасия Амелькина
На сороковой день после страшного теракта люди собираются у мемориала возле “Крокус Сити Холла”. Об этом пишут РИА Новости.
30 апреля 2024 года с самого утра люди идут к месту трагедии в Красногорске. Россияне несут цветы и мягкие игрушки к мемориалу. Сегодня здесь пройдёт панихида по погибшим. Также церковная служба будет в Никольском соборе в Павшинской пойме.
Напомним, что 22 марта 2024 года в здание “Крокус Сити Холла” в Подмосковье ворвались вооружённые мужчины. Террористы расстреливали всех, кто был у них на пути. После они подожгли зрительный зал. Трагедия унесла жизни 145 человек, а 182 жителя России пострадали и попали в больницу с травмами различной тяжести. Стрелявших задержали на следующий день в Брянской области. Они пытались бежать на Украину. На девятый день после случившегося по всей стране прошла памятная акция “Журавли”.