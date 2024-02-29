"Проверять будут абсолютно всех и каждого": пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены

С 1 марта будет введена новая инициатива по защите пожилых граждан от мошенничества. Организаторы будут проводить беседы с пожилыми людьми на улицах, чтобы информировать их о различных схемах мошенничества и дать рекомендации по их предотвращению. Эта процедура будет осуществляться на региональном уровне.

Главная цель инициативы - защитить пожилых людей от мошенничества. Сотрудники полиции и другие специалисты будут рассказывать пенсионерам о распространенных мошеннических схемах и предоставлять информационные брошюры с подробным объяснением этих схем. Также будет обращено внимание на реакцию граждан на подобные ситуации, чтобы оценить их готовность и бдительность.