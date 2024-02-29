"Проверять будут абсолютно всех и каждого": пенсионеров старше 60 лет ожидают неприятные перемены
- 10:15 29 февраля
- 12+
- Служба новостей
С 1 марта будет введена новая инициатива по защите пожилых граждан от мошенничества. Организаторы будут проводить беседы с пожилыми людьми на улицах, чтобы информировать их о различных схемах мошенничества и дать рекомендации по их предотвращению. Эта процедура будет осуществляться на региональном уровне.
Главная цель инициативы - защитить пожилых людей от мошенничества. Сотрудники полиции и другие специалисты будут рассказывать пенсионерам о распространенных мошеннических схемах и предоставлять информационные брошюры с подробным объяснением этих схем. Также будет обращено внимание на реакцию граждан на подобные ситуации, чтобы оценить их готовность и бдительность.
Особое внимание будет уделяться гражданам в возрасте от 60 до 80 лет, так как они являются наиболее уязвимой группой в отношении мошенничества. Проверки будут проводиться на Урале, а в некоторых случаях к ним присоединятся начальники городских управлений внутренних дел.
Эта инициатива представляет собой меру предосторожности, которая призвана предупредить пожилых людей о рисках мошенничества и обеспечить их защиту от потенциальных угроз, пишет ngnovoros.ru.