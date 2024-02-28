Аналитики Yota: "Литрес" стала самой популярной онлайн-библиотекой в России в 2023 году

Россияне стали активнее читать книги в сервисах электронных библиотек — трафик таких приложений вырос на 50% за прошлый год. На фоне ухода из России шведской компании Storytel наибольший рост продемонстрировал сервис Bookmate, перезапустившийся в декабре 2022 года после покупки "Яндексом". К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

По итогам 2023 года самой популярной онлайн-библиотекой оказался "Литрес", его пользователи суммарно потратили на чтение больше всего интернет-трафика, а в сравнении с 2022 годом этот показатель вырос на треть. Не отстает от общероссийских трендов и Республика Коми — здесь объем трафика книжного сервиса "Литрес" вырос на 55%. На второе место по России вырвался сервис Bookmate, который прежде не входил даже в топ-5 сегмента. Его популярность резко выросла после того, как в декабре 2022 года сервис вошел в состав подписки "Яндекс Плюс". В регионе Bookmate также на 2 позиции по популярности.