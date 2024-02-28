"Проверять будут абсолютно всех": пенсионеров старше 60 лет ждут неприятные перемены

С 1 марта будет введена новая инициатива по проверке пожилых граждан на улицах. Организаторы будут останавливать пожилых людей для проведения беседы и информирования их о различных схемах мошенничества. Главная цель данной инициативы - защита пожилых людей от мошенничества. Сотрудники полиции и другие специалисты будут рассказывать пенсионерам о распространенных схемах мошенничества и давать рекомендации по их предотвращению.

Инициатива будет осуществляться на региональном уровне и будет проводиться путем беседы с пожилыми людьми, которых заметят на улице. Пенсионерам будут выдавать информационные брошюры, в которых подробно объясняются различные мошеннические схемы.