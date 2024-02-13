Штрафы пачками полетели: камеры фиксируют отсутствие 1 вещи на авто с 13 февраля — кого не коснется

В Москве наблюдается значительный рост взимания штрафов за неисправные фары у водителей. По закону, каждое транспортное средство обязано иметь включенные либо ближние фары, либо дневные ходовые огни при движении, но на практике это правило не всегда соблюдается, пигет ussurmedia.ru.

Многие автомобилисты замечают, что инспекторы ГИБДД зачастую не обращают внимания на отсутствие работающих фар, несмотря на предусмотренные штрафы по закону. Правила дорожного движения ясно указывают, что у всех автомобилей должен быть включен ближний свет или дневные ходовые огни во время движения, но иногда этот аспект остается незамеченным сотрудниками ГИБДД. Несмотря на предусмотренные законом штрафы по статье 12.20 КоАП в размере 500 рублей за нарушение этого правила.