Россиян, у которых есть дача и огород, ждет новый штраф в 2024 году

В 2024 году были объявлены новые штрафы для российских граждан, владеющих огородами или дачами, в связи с борьбой против распространения борщевика Сосновского. Депутаты Государственной Думы рассмотрят поправки в Земельный кодекс РФ, которые требуют от владельцев огородов и дач проводить профилактику по удалению сорняков, включая борщевик.

Борщевик Сосновский является многолетним растением, способным производить большое количество семян и являющимся опасным для природы и здоровья человека из-за своих токсичных масел. Чтобы предотвратить распространение этого сорняка, владельцам огородов и дач будет требоваться удаление таких сорных растений.