Россиян, у которых есть дача и огород, ждет новый штраф в 2024 году
- 10:15 12 февраля
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- Служба новостей
В 2024 году были объявлены новые штрафы для российских граждан, владеющих огородами или дачами, в связи с борьбой против распространения борщевика Сосновского. Депутаты Государственной Думы рассмотрят поправки в Земельный кодекс РФ, которые требуют от владельцев огородов и дач проводить профилактику по удалению сорняков, включая борщевик.
Борщевик Сосновский является многолетним растением, способным производить большое количество семян и являющимся опасным для природы и здоровья человека из-за своих токсичных масел. Чтобы предотвратить распространение этого сорняка, владельцам огородов и дач будет требоваться удаление таких сорных растений.
Полный список сорных растений, подлежащих удалению, еще не был составлен. Однако, если владельцы огородов и дач уклоняются от выполнения этой обязанности, им может быть наложен штраф в размере от 20 000 до 50 000 рублей.
Поправки в Земельный кодекс РФ, если будут одобрены, начнут действовать с 1 сентября 2024 года. Целью этих изменений является борьба с распространением борщевика Сосновского и сохранение природной среды, сообщает ngnovoros.ru.