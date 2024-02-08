“Присмотрись!”: авторская одежда, которую производят в Сыктывкаре
- 10:00 8 февраля
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Прошел ровно год с того момента, когда в Сыктывкаре начали производить изделия из текстиля под брендом “Присмотрись!”. За небольшой период в авторы уже сделали некоторые выводы и хотят рассказать людям, как это было и что еще будет.
Директор Центра оперативной полиграфии Александр Беллон поделился историей появления и развития бренда.
— В июне прошлого 2022 года мы приобрели оборудование полного цикла для печати на текстиле. И вначале предлагали нашим клиентам только изготовление всевозможных флагов, промокосынок, занавески и прочие нехитрые изделия. В моменте, а на самом деле практически сразу после запуска оборудования, опираясь на огромный выбор тканей, предлагаемый нашими партнерами, и, конечно, при том еще, что мы очень творческие люди и просто так нам на месте не сидится (простите за вычурность, эмоции переполняют, есть у меня такой недостаток) мы решили попробовать напечатать и сшить одежду. Поначалу с использованием общедоступных принтов и простых конструкций оцифровали выкройки стандартных футболок-унисекс, на их основе безрукавок, женских приталенных футболок и платьев с простым кроем. Использовали простой недорогой трикотаж. И знаете что? Нам это жутко понравилось! И нашим клиентам, жителям Сыктывкара, понравилось… и зашло! — рассказывает Александр.
— Стали голову ломать, что бы такое придумать, нарисовать, сшить… Ну, чтобы ни у кого такого не было и еще, чтобы это перекликалось с модными тенденциями и направлениями последних лет. Чтобы и молодым модникам было интересно, и людям солидным угодить, и детей не забыть. Думали, смотрели, пытались угадать вкусы и желания людей, ставили себя на место потенциальных покупателей. Пока не пришло понимание — бесполезно угадать, что может понравиться. Все люди разные, с разными вкусами, желаниями и мечтами. Что понравится одним, может быть однозначно отвергнуто другими! Присматриваться к новым модным решениям и к изделиям модных брендов, конечно, нужно. Но стало понятно: нам нужно создавать свой собственный, авторский бренд и свое направление в текстиле!
— Изготавливать одежду с собственными принтами на основе наших прекрасных орнаментов и узоров земли Коми и прославлять талантливых людей, авторов, художников нашей Родины на всю Республику, страну, а может, и весь мир! Было принято решение обратиться за содействием и сотрудничеством к известному художнику-этнофутуристу Юрию Лисовскому, чьи работы уже давно популярны и востребованы в нашей стране, а главное, замечательно “ложатся” на текстиль. Юрий, замечательный, отзывчивый человек, с восторгом поддержал наши идеи! И родилась первая коллекция одежды с авторским принтом: футболки, шопперы, свитшоты, платья, косынки и т.д. на основе работы Юрия Лисовского “Путешествие в другие миры”. Вторая коллекция на базе рисунка Юры “Рождение новой жизни” родилась почти одновременно. Обе коллекции были очень тепло встречены жителями нашего города и гостями Республики. С этими принтами и с символикой РК уже был изготовлен не один комплект спортивной формы для наших команд по футболу и волейболу, плаванию.
— Такие комплекты, конечно же, способствуют национальному самовыражению наших спортсменов на спортивных площадках нашей страны. И помогают побеждать, я уверен, придают уверенности и сил спортсменам нашей Республики. А почему бы и нет? В красивой, уникальной форме и чувствуешь себя по другому – более уверенным, сильным и смелым! — поделился Александр.
— Первый модный показ нашей коллекции состоялся в рамках выставки “Лег Пром Коми – 2023” в мае этого года. Были представлены как раз изделия с принтами на основе работ Лисовского и некоторые собственные разработки свитшотов и спортивной формы. Отзывы были самые теплые и состоялись интересные знакомства с авторами, создающими свои уникальные принты… Опять же, сколько талантливых людей есть в нашей Республике. Это еще раз убедило нас в том, что мы выбрали правильное направление (сейчас будет отъявленный пафос, но по другому просто не могу) в пику безликому, однообразному, зачастую скучному и одинаковому, многотиражному массмаркету, мы будем предлагать жителям нашего города и Республики Коми, нашей страны коллекции авторской одежды уникальной и, главное, ограниченным тиражом! Яркую, сочную, живую! С интересным кроем, геометрией нанесения принтов… дизайнерскую! С принтами на базе работ наших талантливых местных коми художников. На основе коми узоров и паттернов. Нам есть чем гордиться! Нам есть чем удивлять! И потенциал у нас с вами огромный! Как же интересна и многообразна культура нашего Коми края!
— Для нашего бренда “Присмотрись!” был выбран слоган: “Присмотрись как хорош Коми край, где ты живешь!”. Мы очень хотим, чтобы молодежь Республики и люди зрелого возраста, которые в ней живут уже много лет, с полным основанием гордились своей Родиной – Республикой Коми! Пусть они носят на своих плечах изделия, выполненные с национальным колоритом и наполненные теплом и светом нашего Коми края! Уже в августе этого года в концертном зале “Сыктывкар” на праздновании Дня рождения Республики мы представили на суд зрителей еще одну, третью коллекцию за год — коллекцию одежды с собственными принтами на основе узоров Коми края. Яркие футболки, женские и мужские, теплые спортивные костюмы в национальных цветах, платья и толстовки сорвали продолжительные аплодисменты зала. Огромное спасибо ребятам из Дома культуры села Визинга. Молодые, талантливые юноши и девушки отлично и артистично смотрелись в наших нарядах!
— В октябре в рамках модного показа Sever Fashion Weekend в Сыктывкаре в ресторане “Пушкинский” мы представили отточенный варианты изделий из наших трех коллекций и новые разработки свитшотов и толстовок в теплых оттенках. Очень хорошие отзывы собрали от нашего местного “бомонда” и… были даже предложения сфотографироваться с авторами коллекции. Еще немного… и у нас будут просить автографы… что поделать, известность — она такая, она обязывает. Последнее предложение — это шутка. Скромность не входит в число моих достоинств. И это тоже шутка, — говорит Александр.
— А что будет дальше? Мы продолжим разрабатывать собственные принты и конструкции. Это безумно интересно! Мы продолжаем сотрудничество с авторами: Юрием Лисовским. Используем в принтах работы популярной в Республике художницы Натальи Селиверстовой, присматриваемся к работам талантливого, самобытного художника Алексея Мишарина. Сотрудничаем с очень интересным модельером Ольгой Селивановой. Мы расширяем производство, приобрели более производительную технику. Мы предлагаем на выбор большой ассортимент различных тканей. Особенно интересны смесевые ткани из хлопка и полиэстера. Мы используем в изделиях шелк и флис, атлас, габардин и спортивную сетку различных видов для пошива спортивной формы и не только. Шьем блузки и туники, жилетки, олимпийки и популярные бафы. Готовим к выпуску бомберы и куртки, зимние шапки, шарфы.
— А дальше? Дальше будет еще интереснее! Все только начинается! Но уже сейчас вы можете прийти к нам на Первомайскую, 70, в Центр оперативной полиграфии, на Сыктывкарскую фабрику авторской одежды и приобрести уникальные и невероятно красивые, самобытные вещи из наших коллекций. Если вашего размера вдруг не окажется в наличии, мы в течении пары-тройки дней сошьем. А если захотите, мы сделаем для вас совершенно уникальное изделие с вашим собственным принтом или рисунком в единственном экземпляре! Мы же Сыктывкарская фабрика авторской одежды “Присмотрись!”. Мы все можем, а еще большему можем научиться.
— Вы опять же подумаете: нескромно все это… Повторяться про нашу скромность не буду. Но наши изделия уже сейчас представлены и продаются в Москве на ВДНХ, на нашей прекрасно оформленной экспозиции Республики Коми и в павильоне “Модные бренды России” в рамках Выставки Главных Достижений России!
— Для тех, кто дочитал эту длинную статью до конца: да, она, быть может, излишне эмоциональная, соглашусь. Нам просто хотелось показать вам, что мы настоящие, живые люди с эмоциями, со своими мечтами и желаниями. Мы такие же, как и вы все живем в Сыктывкаре, в нашей родной Республике Коми. Конечно же, мы тоже гордимся нашей малой Родиной! И нам и правда очень интересно создавать свое новое: новую одежду, яркую и самобытную, с нашим родным национальным колоритом. И пусть к нам приходят люди, которые устали от однообразия больших маркетплейсов и хотят найти в одежде, которую они носят, возможность национальной и территориальной самоидентификации. Именно это нас всех и объединяет! Мы живем в Республике Коми! — подытожил Александр Беллон.
Задать вопросы, посмотреть весь ассортимент и цены можно в группе ”Присмотрись! - авторская одежда”.
Адрес в Сыктывкаре: улица Первомайская, 70.
Телефон: 26-37-00.
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