“Присмотрись!”: авторская одежда, которую производят в Сыктывкаре



Прошел ровно год с того момента, когда в Сыктывкаре начали производить изделия из текстиля под брендом “Присмотрись!”. За небольшой период в авторы уже сделали некоторые выводы и хотят рассказать людям, как это было и что еще будет.

Директор Центра оперативной полиграфии Александр Беллон поделился историей появления и развития бренда.

— В июне прошлого 2022 года мы приобрели оборудование полного цикла для печати на текстиле. И вначале предлагали нашим клиентам только изготовление всевозможных флагов, промокосынок, занавески и прочие нехитрые изделия. В моменте, а на самом деле практически сразу после запуска оборудования, опираясь на огромный выбор тканей, предлагаемый нашими партнерами, и, конечно, при том еще, что мы очень творческие люди и просто так нам на месте не сидится (простите за вычурность, эмоции переполняют, есть у меня такой недостаток) мы решили попробовать напечатать и сшить одежду. Поначалу с использованием общедоступных принтов и простых конструкций оцифровали выкройки стандартных футболок-унисекс, на их основе безрукавок, женских приталенных футболок и платьев с простым кроем. Использовали простой недорогой трикотаж. И знаете что? Нам это жутко понравилось! И нашим клиентам, жителям Сыктывкара, понравилось… и зашло! — рассказывает Александр.



