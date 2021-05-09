В России предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

В России предложили ввести дополнительный выходной для женщин с детьми. С этой инициативой выступил член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов, сообщает «РИА Новости».

Как отметил сенатор, четырехдневная рабочая неделя для женщин с детьми нужна, чтобы матери могли больше времени уделять семье и ребенку. Ведь зачастую двух выходных не хватает женщинам, чтобы решить все бытовые и семейные вопросы.

При этом, по мнению Леонова, дополнительный выходной не должен сказаться на зарплате или отпуске.

Вопрос о сокращении рабочей недели сперва нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, потому что он затрагивает трудовое законодательство, объяснил сенатор. И только после этого можно будет обсуждать его реализацию.

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