В России предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

В России предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми09 мая 2021
Фото из архива PG11.ru
Инициатива предполагает, что это позволит мамам уделять больше времени семье
В России предложили ввести дополнительный выходной для женщин с детьми. С этой инициативой выступил член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов, сообщает «РИА Новости».
Как отметил сенатор, четырехдневная рабочая неделя для женщин с детьми нужна, чтобы матери могли больше времени уделять семье и ребенку. Ведь зачастую двух выходных не хватает женщинам, чтобы решить все бытовые и семейные вопросы.
При этом, по мнению Леонова, дополнительный выходной не должен сказаться на зарплате или отпуске.
Вопрос о сокращении рабочей недели сперва нужно обсудить на заседании трехсторонней комиссии, потому что он затрагивает трудовое законодательство, объяснил сенатор. И только после этого можно будет обсуждать его реализацию.
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