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Адвокат объяснил, кто может получать двойную и повышенную пенсию

Адвокат объяснил, кто может получать двойную и повышенную пенсию

09 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Адвокат объяснил, кто может получать двойную и повышенную пенсию Фото из архива PG11.ru
На подобные выплаты могут претендовать далеко не все

Часть граждан России могут получать сразу две пенсии. О том, кто на них претендует, «Российской газете» рассказал адвокат Денис Спицын. 

Действующее законодательство предусматривает три вида пенсий: это страховая, накопительная и по государственному обеспечению. При этом каждый вид устанавливает различные подвиды пенсионного обеспечения: по старости, инвалидности, потере кормильца и другие. Но есть случаи, когда человек может получать сразу два вида пенсий. Такие выплаты положены следующим категориям пенсионеров: 

  • гражданам, получившим инвалидность из-за военной травмы. К данной категории также относятся ликвидаторы техногенных катастроф (ЧАЭС, Кыштыская авария и пр.) и члены их семей, а также граждане, получившие травмы вследствие данных аварий.
  • ветераны и инвалиды ВОВ. Для данных категорий в мае 2021 года также установлена доплата к пенсии в 10 тысяч рублей (традиционная выплата к Дню Победы).
  • члены семей погибших военнослужащих. К военнослужащим в данном случае относятся граждане, погибшие непосредственно при прохождении службы в армии, либо погибшие из-за военной травмы. Отдельно стоит выделить, что на двойную пенсию в данном контексте также претендуют родственники погибших космонавтов.
  • отдельные категории военнослужащих. К таковым относятся лётчики-испытатели, космонавты, а также военнослужащие отдельных подразделений при наличии установленного законом трудового стажа.
  • пенсионеры, имеющие почётное звание «Житель блокадного Ленинграда».
  • служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее 15 лет.

Но почему пенсия получается двойной? Дело в том, что сначала назначается, например, пенсия по потере кормильца, а после достижения человеком пенсионного возраста - страховая (или социальная, если у человека не выработан стаж) пенсия.

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Пенсия

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