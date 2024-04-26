В Коми пассажирка Lada Granta пострадала из-за съезда машины в кювет

В Прилузском районе “Лада” улетела в кювет. Пассажирка авто получила черепно-мозговую травму. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

25 апреля 2024 года около шести часов вечера в селе Летка Прилузского района в кювет улетела Lada Granta. Водитель 1957 года рождения ехал по улице 50 лет Победы и не справился с управлением, из-за чего и съехал с дороги.

Пассажирка “Лады” 1961 года рождения получила черепно-мозговую травму, также у неё под вопросом сотрясение. Её увезли в больницу. Мужчина за рулём с 1975 года и ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Однако, на предложение сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на содержание алкоголя в организме он ответил отказом.