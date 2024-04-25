Полиция Коми предлагает выдавать семьям детские автокресла

В Коми зафиксирован значительный рост числа ДТП с участием несовершеннолетних. По словам исполняющего обязанности замминистра внутренних дел по Коми Юрия Марченко, число происшествий увеличилось на 22, 4%, достигнув отметки 131. В одной аварии погиб ребенок, еще 146 детей получили ранения различной степени тяжести, сообщает Комиинформ.

Кроме этого, в регионе зафиксировано более 3000 административных правонарушений, связанных с нарушением перевозки детей, а именно отсутствием детских автокресел. К слову, количество аналогичных нарушений в декабре 2022 года составило всего 2607. Что свидетельствует о печальной динамике таких правонарушений.