Полиция Коми предлагает выдавать семьям детские автокресла
- 08:30 25 апреля
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- Татьяна Зубова
В Коми зафиксирован значительный рост числа ДТП с участием несовершеннолетних. По словам исполняющего обязанности замминистра внутренних дел по Коми Юрия Марченко, число происшествий увеличилось на 22, 4%, достигнув отметки 131. В одной аварии погиб ребенок, еще 146 детей получили ранения различной степени тяжести, сообщает Комиинформ.
Кроме этого, в регионе зафиксировано более 3000 административных правонарушений, связанных с нарушением перевозки детей, а именно отсутствием детских автокресел. К слову, количество аналогичных нарушений в декабре 2022 года составило всего 2607. Что свидетельствует о печальной динамике таких правонарушений.
По мнению Марченко, одна из основных причин аварийности среди детей - банальные финансовые трудности. Порой, родители просто не могут позволить себе приобрести детское кресло для авто.
Чиновник в своем выступлении обратился к примеру других регионов (Красноярский край, Пермская область), где уже реализуются социальные проекты. Суть их в том, что власти предоставляют детские удерживающие устройства на безвозмездной основе для нуждающихся. Марченко считает правильным рассмотреть "такой подход" к проблеме и в Коми.