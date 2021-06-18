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Сыктывкарский суд обязал телеканал и депутата удалить видео о клевете на Олега Михайлова

Сыктывкарский суд обязал телеканал и депутата удалить видео о клевете на Олега Михайлова

18 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Сыктывкарский суд обязал телеканал и депутата удалить видео о клевете на Олега Михайлова Фото из архива PG11.ru
Однако удовлетворили не все требования

Сыктывкарский суд вынес решению по деле о клевете на депутата Госсовета Олега Михайлова. 

Напомним, что в феврале депутат Виктор Бетехтин выпустил в своем Instagram видео, где утверждает, что Олег Михайлов посещал не все заседания Госсовета. Телеканал «Юрган» использовал это видео в своем сюжете. Олег Михайлов подал в суд и потребовал опубликовать опровержение. Также депутат запросил 2 минуты эфирного времени на выступление.

Суд установил, что распространенные депутатом Виктором Бетехтиным и телеканалом «Юрган» сведения о том, что Олег Михайлов не участвовал в заседаниях по рассмотрению проекта республиканского бюджета, не соответствуют действительности и порочат честь, достоинство и деловую респутацию депутата. Об этом сообщает юрист Виктор Воробьев.

- Мы приветствуем решение суда. Позиция защиты не выдерживает никакой критики: они пытались вывести высказывание депутата Виктора Бетехтина как «оценочное суждение». Однако такого термина в законадательстве Российской Федерации нет, - отметил юрист. 

На Виктора Бетехтина и телеканал «Юрган» возложили обязанность удалить видеоролики со спорными сведениями и в течение 15 календарных дней после законного утверждения решения суда опубликовать опровержение. На момент публикации ролики не удалили.

За каждый день просрочки исполнения решения с Виктора Бетехтина будет взыскиваться тысяча рублей, а с телеканала - две тысячи рублей. Как отметил юрист Виктор Воробьев - это рекордная сумма для северо-западного региона. Обычно по таким делам накладывают неустойку в размере нескольких сотен рублей. 

Требование об предоставлении Олегу Михайлова эфирного времени суд не удовлетворил.

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Закон

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