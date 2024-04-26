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В зоне СВО погибли три бойца из Коми

В зоне СВО погибли три бойца из Коми

В ходе проведения военной срецоперации погибли ещё три жителя Коми - Александр Шереметьев, Дмитрий Бондаренко и Алексей Мощенко.Трагичной новостью поделился в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба. 

Гвардии рядовой Александр Шереметьев родился в городе Харабали, что в Астраханской области. Позднее он переехал в республику. До призыва на фронт жил и работал в деревне Горьковская Сысольского района. На поле боя выполнял поставленные задачи в должности стрелка в мотострелковом отделении.

Рядовой Дмитрий Бондаренко родился в городе Красноармейск Донецкой области. Последние годы проживал в Воркуте. Он служил номером расчета в стрелковом отделении. Бойца наградили орденом Мужества посмертно.

Гвардии рядовой Алексей Мощенко - ещё один уроженец Донецкой области. Он родился в селе Красная Поляна, а позднее также проживал в Воркуте. Служил наводчиком-оператором в тяжелом огнеметном взводе. Удостоен ордена Мужества посмертно.

Губернатор выразил соболезнования близким погибших военных и пожелал найти в себе силы пережить боль от утраты родного человека.

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