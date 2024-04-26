В зоне СВО погибли три бойца из Коми

В ходе проведения военной срецоперации погибли ещё три жителя Коми - Александр Шереметьев, Дмитрий Бондаренко и Алексей Мощенко.Трагичной новостью поделился в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.

Гвардии рядовой Александр Шереметьев родился в городе Харабали, что в Астраханской области. Позднее он переехал в республику. До призыва на фронт жил и работал в деревне Горьковская Сысольского района. На поле боя выполнял поставленные задачи в должности стрелка в мотострелковом отделении.