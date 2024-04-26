В зоне СВО погибли три бойца из Коми
- 07:00 26 апреля
- 0+
- Татьяна Зубова
В ходе проведения военной срецоперации погибли ещё три жителя Коми - Александр Шереметьев, Дмитрий Бондаренко и Алексей Мощенко.Трагичной новостью поделился в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.
Гвардии рядовой Александр Шереметьев родился в городе Харабали, что в Астраханской области. Позднее он переехал в республику. До призыва на фронт жил и работал в деревне Горьковская Сысольского района. На поле боя выполнял поставленные задачи в должности стрелка в мотострелковом отделении.
Рядовой Дмитрий Бондаренко родился в городе Красноармейск Донецкой области. Последние годы проживал в Воркуте. Он служил номером расчета в стрелковом отделении. Бойца наградили орденом Мужества посмертно.
Гвардии рядовой Алексей Мощенко - ещё один уроженец Донецкой области. Он родился в селе Красная Поляна, а позднее также проживал в Воркуте. Служил наводчиком-оператором в тяжелом огнеметном взводе. Удостоен ордена Мужества посмертно.
Губернатор выразил соболезнования близким погибших военных и пожелал найти в себе силы пережить боль от утраты родного человека.