В Коми в соцсетях и родительских чатах разлетелась ориентировка на диверсанта

В Коми недавно распространилась информация о диверсанте, которая, как утверждают, стала утечкой из МВД. Социальные сети и родительские чаты были заполнены ориентировкой на жителя Ростовской области, который, предположительно, приехал в регион с целью разведки. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Что делало эту информацию более серьезной, так это то, что фото ориентировки было представлено в виде внутреннего документа, а не обычного объявления. Все это вызывало сомнения в ее подлинности и достоверности.