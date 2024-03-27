В Коми в соцсетях и родительских чатах разлетелась ориентировка на диверсанта
- 18:00 27 марта
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- Елизавета Петрова
В Коми недавно распространилась информация о диверсанте, которая, как утверждают, стала утечкой из МВД. Социальные сети и родительские чаты были заполнены ориентировкой на жителя Ростовской области, который, предположительно, приехал в регион с целью разведки. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Что делало эту информацию более серьезной, так это то, что фото ориентировки было представлено в виде внутреннего документа, а не обычного объявления. Все это вызывало сомнения в ее подлинности и достоверности.
"Комсомольская правда" решила разобраться, откуда взялся этот документ и действительно ли опасный человек разыскивается в Коми. В рамках совместного проекта с "Лапша Медиа", направленного на разоблачение недостоверной информации, была проведена проверка. Фотография документа была переслана с комментариями, что в регионе может находиться диверсант.
Согласно информации, неизвестный мужчина, родившийся в 1988 году в Ростовской области, планировал посетить Ухтинский, Сосногорский и Печорский районы в период с 26 марта по 1 апреля, чтобы определить потенциальные места для совершения диверсии.
"Комсомольская правда" обратилась в пресс-службу МВД по Республике Коми, чтобы получить разъяснения. По телефону им сообщили, что эта информация является фейком и не соответствует действительности. Однако, ведомство пока не планирует опубликовать официальное опровержение в своих каналах и просит жителей доверять только официальным источникам.
Несколько дней назад жители Коми начали получать сообщения с предложением устроить теракт за вознаграждение. Эта информация распространялась через мессенджеры. Глава Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина, уже предупреждала о подобных случаях и рассказала, что такие предложения часто отправляются подросткам с целью вербовки.
Получателям таких сообщений рекомендуется не вступать в диалог с отправителями и блокировать контакт. В связи с этим, 26 марта под руководством начальника УФСБ России по Коми, генерал-майора Владимира Щуровского, состоялось межведомственное совещание по вопросу информирования населения о возможных угрозах и методах предотвращения террористических актов. Было обсуждено, как лучше информировать жителей о подобных случаях и какие меры безопасности следует принимать.