В Коми Renault улетел в кювет и там опрокинулся

В Коми водитель в возрасте не справился с управлением и улетел в кювет. Мужчину увезли в больницу с различными травмами. Об этом сообщает УГИБДД региона.

24 апреля 2024 года на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск произошло ДТП. Около 16:20 на 88 километре автодороги в кювет улетел Renault Duster, где после перевернулся. Житель Коми 1959 года рождения не справился с управлением, поэтому машину унесло с проезжей части.