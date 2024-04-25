В Коми Renault улетел в кювет и там опрокинулся
- 20:45 25 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Коми водитель в возрасте не справился с управлением и улетел в кювет. Мужчину увезли в больницу с различными травмами. Об этом сообщает УГИБДД региона.
24 апреля 2024 года на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск произошло ДТП. Около 16:20 на 88 километре автодороги в кювет улетел Renault Duster, где после перевернулся. Житель Коми 1959 года рождения не справился с управлением, поэтому машину унесло с проезжей части.
Мужчину госпитализировали с ушибом грудной клетки, рваной раной на правом ухе, черепно-мозговой травмой и закрытой травмой голени. Также у автомобилиста под вопросом сотрясение головного мозга. Водитель за рулём с 1976 года.
Напомним, что в Сыктывкаре ищут водителя, который сбил велосипедиста. Молодой человек попал под колёса неустановленного авто и позже сам обратился в больницу. Госпитализация ему не потребовалась, но он получил сотрясение и черепно-мозговую травму.