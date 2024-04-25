В Сосногорске прошла подготовка к пожароопасному сезону
- 23:00 25 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Сосногорске проверили готовность ведомств к чрезвычайным ситуациям во время природных пожаров. Об этом сообщает администрация муниципального района.
В Сосногорске прошли командно-штабные учения при участии представителей Главного управления МЧС России по Республике Коми. Цель учений заключалась в проверке готовности всех ведомств района к реагированию на чрезвычайные ситуации, возникающие при лесных пожарах.
Заседание комиссии по ЧС предварительно рассмотрело различные сценарии возможного развития событий. Однако только на практике сотрудники Главного управления МЧС России смогли оценить действия личного состава каждого подразделения.
Согласно легенде, лесной пожар распространился на населенный пункт, что повлекло появление пострадавших. В ходе учений все ведомства продемонстрировали слаженную командную работу. Проведение этих плановых учений приурочено к наступающему пожароопасному сезону, который обычно начинается в начале мая в северной части Коми. Следует отметить, что основной причиной возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение человека с огнем.