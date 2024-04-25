В Сосногорске прошла подготовка к пожароопасному сезону

В Сосногорске проверили готовность ведомств к чрезвычайным ситуациям во время природных пожаров. Об этом сообщает администрация муниципального района.

В Сосногорске прошли командно-штабные учения при участии представителей Главного управления МЧС России по Республике Коми. Цель учений заключалась в проверке готовности всех ведомств района к реагированию на чрезвычайные ситуации, возникающие при лесных пожарах.