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Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов подал в суд на региональный телеканал

Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов подал в суд на региональный телеканал

14 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов подал в суд на региональный телеканал Фото из архива PG11.ru
Предварительное заседание назначено на 2 июня

Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов подал в суд на местный телеканал и на другого депутата о защите чести и достоинства. Об этом сообщает «7x7» со ссылкой на юриста Виктора Воробьева. 

Все началось с того, как депутат Виктор Бетехтин опубликовал в Instagram видео, в котором выступил с критикой депутата Олега Михайлова. Гостелеканал «Юрган» сделал из ролика депутата сюжет и показал его в передаче «Время новостей».

- Олег Алексеевич не был ни на одном рабочем совещании по бюджету. Вот за полгода, которые у нас были, — ни на одном, зато кричать о бюджете он может, но какие-то вносить реальные изменения он не хочет, ему это не надо, просто нужно покричать, — говорит Бетехтин в видеообращении к своим подписчикам.

 Гостелеканал «Юрган» сделал из ролика Бетехтина сюжет и показал его в передаче «Время новостей».

В итоге в конце апреля Олег Михайлов подал иск в Сыктывкарский городской суд, в котором попросил признать сведения порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. В исковом заявлении он указал, что он был на 12 из 18 рабочих заседаний по бюджету, на четырех из них он был вместе с Бетехтиным.

- Меня ничего не может задеть, потому что мы все публичные политики: о нас высказываются и мы высказываемся, идет публичная дискуссия. Проблема заключается только в одном. Когда люди выступают, они должны использовать проверенные и достоверные факты, особенно если они дают оценку своим коллегам. В данной ситуации Бетехтин заведомо лжет, - рассказал «7x7» Олег Михайлов. 

По словам юриста Виктора Воробьева, коммунист потребовал от депутата удалить ролик и опубликовать опровержение. Телеканал «Юрган», по мнению Михайлова, должен не только опровергнуть спорные сведения в эфире, но и дать две минуты в передаче «Время новостей» Олег Михайлову, чтобы он мог опровергнуть спорные сведения. Если суд удовлетворит иск, а ответчики не исполнят его решение, то с них каждый день будут взыскивать 10 тысяч рублей до публикации опровержения.

Предварительное судебное заседание назначено на 2 июня.

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