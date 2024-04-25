Синоптики рассказали о погоде в Коми на 26 апреля

26 апреля 2024 года местами в Коми пройдёт дождь. Юго-восточный и южный ветра будет 5-10 м/c. На крайнем северо-востоке региона температура поднимется до ноля градусов, на юге столбик термометра остановится на значении в +10…+15 °С. Утром и в ночное время в некоторых районах Республики будет туман.

В столице Коми в этот день ожидается +1...+3 градуса ночью, а днем +11...+13°С. Ночью без осадков, а в светлое время суток пройдёт небольшой дождь. Также сыктывкарцев ждёт юго-восточный ветер 5-10 м/с. Самый тёплый день ждёт жителей Объячево, там температура поднимется до +15 градусов. А вот воркутинцев встретит холодная ночь до -13°С. Небольшой снегопад пройдёт ночью в Ухте, Печоре, Усинске, Усть-Цильме и Инте. В Троицко-Печорске и Вуктыле преимущественно без осадков.