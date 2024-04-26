В Сыктывкаре фигурант, требуя от потерпевшей по своему делу примирения, избил её и угрожал расправой
- 06:45 26 апреля
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- Татьяна Зубова
В результате апелляционного рассмотрения уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Сыктывкара, верховный суд республики Коми оставил без изменения решения суда первой инстанции. Горожанина признали виновным сразу-то двум статьям - незаконное проникновение в жилище и принуждение потерпевшей к даче ложных показаний с применением насилия.
Как следует из материалов дела, мужчина взломал балконное стекло и залез в квартиру своей знакомой, которая проходила потерпевшей в уголовном деле, находившемся в тот момент на рассмотрении мирового судьи. Обвиняемым в деле был сыктывкарец.
Злоумышленник требовал от хозяйки квартиры, чтобы та не давала против него показания и уверила всех о примирении с ним. Что является заведомо ложными сведениями. Чтобы горожанка согласилась, злоумышленник прибегнул к манипуляции. Он угрожал женщине, заявляя, что нанесет ей телесные повреждения. Потерпевшая восприняла угрозы как реальные, так как мужчина избивал ее при отказе выполнить его требования. В конце концов, женщина подловила момент и выбежала в подъезд с криком о помощи. Однако мужчина догнал её, продолжил избивать ее, пока не появилась соседка.
Суд первой инстанции приговорил агрессора к трем годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Преступник подал апелляцию, утверждая, что он не проникал в квартиру и ничего не требовал от потерпевшей. Однако, верховный суд республики Коми согласился с позицией гособвинителя о его виновности и принял решение о правильности наказания.
Приговор уже вступил в законную силу.