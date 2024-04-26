В Сыктывкаре фигурант, требуя от потерпевшей по своему делу примирения, избил её и угрожал расправой

В результате апелляционного рассмотрения уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Сыктывкара, верховный суд республики Коми оставил без изменения решения суда первой инстанции. Горожанина признали виновным сразу-то двум статьям - незаконное проникновение в жилище и принуждение потерпевшей к даче ложных показаний с применением насилия.

Как следует из материалов дела, мужчина взломал балконное стекло и залез в квартиру своей знакомой, которая проходила потерпевшей в уголовном деле, находившемся в тот момент на рассмотрении мирового судьи. Обвиняемым в деле был сыктывкарец.