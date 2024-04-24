В Коми освободили от транспортного налога еще одну категорию жителей
- 16:30 24 апреля
- 0+
- Белла Лебедева
В Коми расширили круг лиц, освобожденных от уплаты транспортного налога.
Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании сессии Госсовета Коми 24 апреля. Заместитель председателя Правительства Коми, министр финансов Владимир Казаков представил законопроект.
В соответствии с новыми изменениями, теперь освобождение от налога распространяется на военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, сотрудников органов внутренних дел, принимающих участие в СВО, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, которые выполняют задачи на указанных территориях.
Кроме того, льготы также применяются к многодетным семьям, где есть семь и более несовершеннолетних детей.
Предлагается установить такие налоговые льготы, которые включают освобождение от уплаты транспортного налога налогоплательщиками, относящимися к определенным получателям таких льгот:
-
военнослужащие (с 2021 года за налоговый период, который соответствует году начала служебной командировки)
-
один из родителей или усыновителей многодетных семей, где есть семь и более несовершеннолетних детей (с 2024 года), если у них зарегистрированы автомобили с двигателем мощностью до 200 л/сил (до 147,1 кВт), в отношении одного из автомобилей.
Для первой категории лиц льготу начислят с 2021 года, а для второй - с 2024 года. Для реализации первой категории требуется 2 миллиона рублей, а для второй - 600 тысяч рублей.