В Коми освободили от транспортного налога еще одну категорию жителей

фото редакции

В Коми расширили круг лиц, освобожденных от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании сессии Госсовета Коми 24 апреля. Заместитель председателя Правительства Коми, министр финансов Владимир Казаков представил законопроект.

В соответствии с новыми изменениями, теперь освобождение от налога распространяется на военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, сотрудников органов внутренних дел, принимающих участие в СВО, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, которые выполняют задачи на указанных территориях.

Кроме того, льготы также применяются к многодетным семьям, где есть семь и более несовершеннолетних детей.

Предлагается установить такие налоговые льготы, которые включают освобождение от уплаты транспортного налога налогоплательщиками, относящимися к определенным получателям таких льгот:

военнослужащие (с 2021 года за налоговый период, который соответствует году начала служебной командировки)

один из родителей или усыновителей многодетных семей, где есть семь и более несовершеннолетних детей (с 2024 года), если у них зарегистрированы автомобили с двигателем мощностью до 200 л/сил (до 147,1 кВт), в отношении одного из автомобилей.