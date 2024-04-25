Полиция Коми хочет выдавать семьям детские автокресла

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В республике зарегистрировано увеличение количества аварий, в которых участвуют несовершеннолетние. Согласно информации, представленной региональным МВД, некоторым родителям недоступно детское удерживающее кресло. Один из возможных выходов из этой ситуации может стать реализация социального проекта.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Коми Юрий Марченко выступил перед депутатами Госсовета региона с отчетом о работе полиции в 2023 году. В своем докладе он сообщил, что в ходе мер по профилактике сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 430 тысяч нарушений правил дорожного движения. В течение 2022 года ликвидированы девять мест, где часто происходили дорожно-транспортные происшествия.

Однако в республике наблюдается значительный рост числа аварий с участием несовершеннолетних - на 22,4% (с 107 до 131). В результате 1 ребенок погиб, а 146 получили ранения. Сотрудникам Госавтоинспекции удалось предотвратить около 3 тысяч административных правонарушений, связанных с некорректной перевозкой детей без специального удерживающего устройства (в 2022 году было зарегистрировано 2607 нарушений).

Марченко считает это свидетельством роста числа случаев ненадлежащей перевозки детей в нарушение правил дорожного движения. По его словам, одной из причин аварийности среди детей остается отсутствие у родителей финансовой возможности приобрести детское удерживающее устройство.