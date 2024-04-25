Сыктывкарка пострадала в аварии двух иномарок на перекрёстке

В Сыктывкаре две иномарки не поделили перекрёстке. Пострадала водительница одного из авто, у неё была острая реакция на стресс. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

24 апреля 2024 года около 14:40 в столице Коми произошла авария. Сыктывкарка 1964 года рождения ехала за рулём Daihatsu по улице Калинина. На перекрестке с проспектом Бумажников она не уступила дорогу Hino, который направлялся в сторону СЛПК.