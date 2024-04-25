Сыктывкарка пострадала в аварии двух иномарок на перекрёстке
- 22:30 25 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре две иномарки не поделили перекрёстке. Пострадала водительница одного из авто, у неё была острая реакция на стресс. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
24 апреля 2024 года около 14:40 в столице Коми произошла авария. Сыктывкарка 1964 года рождения ехала за рулём Daihatsu по улице Калинина. На перекрестке с проспектом Бумажников она не уступила дорогу Hino, который направлялся в сторону СЛПК.
Женщина получила ссадину левого локтя, также у неё была острая реакция на стресс. Госпитализация ей не потребовалась. За рулём жительница Коми с 2004 года.
В этот же день около 01:55 в Воркутинском районе водитель снегохода получил травмы после наезда на железную трубу. Мужчина 1989 года рождения погиб на месте до приезда скорой.
Напомним, что также 24 апреля в Корткеросском районе “Рено” улетел в кювет и там опрокинулся. Водитель не справился с управлением и получил черепно-мозговую травму в результате ДТП.