С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого на телефоне есть Сбербанк Онлайн

Сбербанк предоставляет новую возможность для владельцев банковских карт через свое мобильное приложение. Через приложение "Сбербанк Онлайн" пользователи могут теперь получать дополнительные средства от государства. Программа начала свою работу сегодня.

Эта новая программа денежных накоплений была запущена государством в текущем году с целью помощи гражданам в накоплении средств на крупные покупки или на будущее. Присоединиться к программе можно всего лишь несколькими кликами в мобильном приложении банка.