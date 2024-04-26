В Коми разыскивают пенсионерку в разноцветных сапогах
- 06:00 26 апреля
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- Татьяна Зубова
В Коми разыскивают ухинку Галину Еманову (Ковальчук) 67 лет. Ориентировку на пропавшую горожанку распространяют волонтёры поискового отряда Коми "Лиза Алерт".
Последний раз женщина выходила на связь во вторник, 22 апреля. С тех пор о её местонахождении нет никакой информации
Пенсионерка обладает средним ростом 165 сантиметров, цвет глаз голубой, волосы светлые, телосложение среднее.
Была одета в серое пальто, черные брюки, разноцветные зимние сапоги. На голове вязаная шапка.
Гражданам, владеющим какой-либо информацией, которая могла бы помочь в поисках, просьба связаться по телефонам 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.
Напомним, уже несколько месяцев в регионе ищут пенсионера с собакой, что ушёл из дома и не вернулся. Мужчина страдает деменцией, однако родные не сдаются и продолжают поиски.