В мэрии Сыктывкара проходит общегородская планерка: онлайн-трансляция

31 января в администрации Сыктывкара проходит общегородская планерка, где мэр Владимир Голдин слушает отчеты ведомств и обсуждает вопросы, которые касаются столицы Коми. Ресурсные организации отчитываются за прошедший период. Это первая в 2023 году общегородская планерка. Портал "Про Город Сыктывкар" ведет прямую текстовую трансляцию с заседания.
Управление МВД по Сыктывкару:
“В январе 2023 обеспечили правопорядок при 50 мероприятиях. Нарушений нет. Поступило более 4000 сообщений граждан, 344 с признаками преступлений. 53% раскрываемость. Произошло одно убийство, два причинения вреда, одно изнасилование, два разбойных нападения, один из нападавших — школьник из Выльгорта. Произошло убийство и причинение вреда на бытовой почве. Зарегистрировали 47 преступлений, связанных с наркотиками, 37 из них раскрыли. На территории Сыктывдинский района задержали жителя Москвы, у которого изъяли 3 кг наркотиков. Одно преступление было с незаконным оружием, 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения остановили за рулем авто. Высокая регистрация сообщений в сфере информационных технологий: 73 зарегистрировано, 8 раскрыто. Злоумышленникам переводят крупные суммы. С 1 по 5 февраля в Коми будет профилактика таких преступлений перед коллективами, мероприятиями и сотрудниками. Наши граждане, видимо, не обладают этой информацией. Надо игнорировать звонки! Если вами сотрудники полиции заинтересованы, мы вас и так найдем”!
Владимир Голдин:
“Полностью поддерживаю. Нужно взаимодействовать с МВД и взять под контроль проведение этих встреч и мероприятий”.
Управление ГО и ЧС:
“За январь ЧС не было. Зарегистрировали происшествия разного характера. На водоемах все стабильно. Хочется отметить по пожарам, что с начала года было 22 пожара. Это на 69,2% больше, чем за прошлый январь. Два человека погибло, трое травмировано. В Сыктывкаре с 17 января ввели особый противопожарный режим. По анализу пожаров: неосторожное обращение с огнем, горят чаще деревянные дома. По аварийным ситуациям: четыре аварий на сетях электроснабжения. Нет аварий на тепло- и газовых сетях. На сетях водоснабжения 12 ситуаций. Неустраненных ситуаций нет”.
Владимир Голдин:
“Меня интересует противопожарный режим. Что по постановлению”?
Управление ГО и ЧС:
“На период действий этого режима установили доппротивопожарку. Не надо оставлять технику без присмотра или использовать приборы с неисправностями. Хочу отметить, что даны поручения по обслуживанию жилого фонда, где нужно разместить меры по пожаробезопасность. Особое внимание — на квартиры с низкой пожароустойчивостью. Нужно расчистить подъезды ко всему жилому фонду. Проводится профилактическая работа — рейдовая”.
Владимир Голдин:
“У вас, МЧС, нет ничего добавить? Ситуация не очень красивая”.
Управление МЧС:
“Это большая проблема. 80% — неосторожное обращение с огнем. Вчера человек курил, не затушил. Сгорел балкон”.
Владимир Голдин:
“Что администрация-то не дорабатывает”?
Управление МЧС:
“Надо, чтобы на местах рабочих инструктировали людей о том, как вести себя в быту. Подключайте СМИ, больше говорите. На стендах разместить последствия пожара”.
Сыктывкарские сети:
“Работаем в штатном режиме, все работает, согласно температурного графика. Жалобы мониторим, работаем по заявкам. Отклонений нет”.
Владимир Голдин:
“Да, хорошее взаимодействие, только вопрос. Что за теплоразрыв около СЛИ"?
Сыктывкарские сети:
“Посмотрим”.
Южные электросети:
“Все по плану. Подключаем новых потребителей. Выводим что-то в ремонт, запутываем по резервам”.
Газпром:
“Филиал работает в штатном режиме, продолжаем догазификацию. Все вопросы в штатном режиме”.
Водоканал :
“В штатном режиме. Все инциденты исправляются в нормативные сроки. Капитально отремонтировали 800 метров”.
Уборка снега:
“Предприятие работает штатно. 100 тысяч кубометра снега вывезли. Три вывозки ежесуточно”.
Владимир Голдин:
“Обратите внимание на карманы, заезды в дворы. Там возникает вопрос, нужно плотное взаимодействие с управляющими компаниями”.
Жилкомсервис:
“Работаем в штатном режиме. Осуществляем чистку и вывоз снег. Вывезли 1,5 тысячи кубов снега. Подсыпка песчаной смеси. Отрабатываем освещение по оперативным заявкам. Включение и выключение новогодней иллюминации в соответствии с графиком. Устраняем обрывы. Речной транспорт — делаем подготовку плановых судов”.
Владимир Голдин:
“Подготовка к навигации по ремонту судов когда кончится”?
Жилкомсервис:
“Вторая декада марта”.
Жилкомуслуги:
“Все котельные в соответствии с температурным графиком. Отключенных нет”.
Владимир Голдин:
“Что по завозу топлива”?
Жилкомуслуги:
“Мы каждый день мониторим, выезжаем на переправу”.
Владимир Голдин:
“Ситуацию не упускайте, принимайте технические решения”.
Жилкомуслуги:
“Готовим бочку для перевоза мазута”.
Эжвинский жилкомхоз:
“В плановом режиме. Нет аварий. Жалоб нет на отопление. Качество воды в норме. Уборка улиц в соответствии с графиком. Идет подготовка к летней программе. Все решаем в рабочем порядке”.
Владимир Голдин:
“На уборку дворов как реагируете”?
Эжвинский жилкомхоз:
“Нанимаем подряд и наши оперативно реагируют”.
Регоператор:
“Все в штатном режиме. Сталкиваемся с заездами на дворы”.
Владимир Голдин:
“Много инцидентов”?
Регоператор:
“Есть. Мы звоним, нам помогают”.
Центр занятости:
“Ситуация на рынке труда стабильна. 3358 вакансий. 86% уровень работы. Учреждение ждет порядков по допмероприятиям. Готовы работодателей привлекать”.
Автобусные перевозки:
“Предприятие работает в штатном режиме. За январь обслужили кубок по лыжам. Замечаний не было”.
Товарищество частных перевозчиков:
“В штатном режиме. Тяжело после зимних морозов”.
Владимир Голдин:
“Сегодня два доклада. Ведение благоустройства могил участников Великой Отечественной войны”.
“Провели работу, кто проживал в Сыктывкаре в 1990-е годы среди участников ВОВ. Можно на спецсчет отправить деньги и они распределяются среди ветеранов”.
Владимир Голдин:
“2023 — год педагога и наставника. Указ Владимир Путин подписал. Ольга Бригида, начальник управления образования, вам слово. Какие мероприятия будут"?
Управление образования:
“В рамках значимости профессии учителя 2023 год указом президента объявлен годом наставника и педагога. Это поможет привлечь активных студентов , которые придут потом работать в учреждения образования. Будет около 250 мероприятий, у нас работают около 3000 педагогов. Также в мероприятиях примут участие школьники, детсадовцы. Сегодня состоится торжественное открытие года педагога, приглашаем вас, Владимир Голдин”.
Владимир Голдин:
“Приду обязательно, а теперь переходим к кратким докладам”.
Управление образование:
“Все в штатном режиме. Уделяем контроль заболеваниям — все в сезонной норме. Контроль за очисткой территорий. С 13 января начался муниципальный фестиваль “Кадеты — сыны Отечества”.
Управление дошкольного образования:
“Все в штатном режиме. Провели профилактический выход во все образовательные организации”.
Управление культуры:
“Все учреждения культуры работают в штатном режиме. Также прорабатывается вопрос возможного создания арт-объекта к СВО в Сыктывкаре”. О прошедших мероприятиях: на крещенских купаниях было 5625 человек. Более 40 тысяч человек приняло участие в других мероприятиях. Готовимся к 23 февраля, к Масленице. Изданы приказы, все проверяется, в штатном режиме”.
Управление спорта:
“Мероприятия идут согласно плану. 58 мероприятий проведено, более 50 тысяч участников. Лыжня России будет 18 февраля. В Эжве 12 февраля — массовые забеги”.
Владимир Голдин:
“На этом планерка закончена, продолжаем работать”!
Брифинг с журналистами:
“Всем доброе утро, мы с вами давно не виделись. Это хорошо и плохо".
Журналист:
“В какой стадии в этом году реализация домостроения. Как будете привлекать бизнес”?
Владимир Голдин:
“По первому вопросу. Развитие комплексных территорий. Мы двигаемся в этом направлении. В основном это будет в Лесозаводе и Максаковке. Либо предлагаем госструктуры Коми — фонд жилищного строительства, либо это будет частное инвесторство. Ждем ответы.
Журналист:
“Граждане жалуются, что жители находят куски земель, выходят на муниципалитет для торгов. Муниципалитеты отказывают, мол, нужно для своих нужд”.
Владимир Голдин:
“20 участков передано. По каждому участку история бывает разная. Надо смотреть участки. Если есть некая предвзятость, то надо разбираться в рамках приема. Насколько это целесообразно в рамках всех горожан. Очереди ко мне нет! Точнее, она небольшая”.
Журналист:
“Будут ли отдельные формы поддержки в Сыктывкаре для молодежи в рамках их года”?
Владимир Голдин:
“Главная изюминка — сделать по молодежному центру локацию более приличную, а не то, что сейчас на Малышева, 13. Там сейчас семь направлений. Главное — поддерживать идеи молодежи. Если мы поддержим все идеи, что считаем важными”.
Журналист:
“Поступают жалобы на плохо очищенные территории, насколько сейчас безопасно? Есть антирейтинг ТСЖ и УК”?
“По кровле — ситуация перманентная. Сигналов много, стараемся отлаживать систему. Нужно не просто зафиксировать, но и отреагировать. Идет обратная связь с управляющей командой. Есть, кто скорее реагирует, есть, кто дольше. У нас взаимодействие с управляющей компанией идет параллельно, но не так много рычагов воздействия. Сегодня, чем больше граждане активны сами, тем быстрее управляющие компании реагируют. Если граждане идут активно, то у них и крыши хорошо будут чиститься и дворы. Есть, где граждане слабо взаимодействуют с управляющими компаниями, но администрация не остается в стороне. Самый лучший вариант — поменять управляющую компанию. Дорожное хозяйство работает, у них есть проблемы с нехваткой техники. Есть ситуация с карманами. Что насчет тротуаров — второе место по качеству. Нужно увеличивать технику по механизированной уборке. Снег — это горячая точка в зимний период”.
Журналист:
“Сыктывкарские перевозки пассажирские будут нагружены из-за перехода в муниципальную собственность. Вопрос: будут ли переделаны маршруты”?
Владимир Голдин:
“Всем известно, что сменился акционер. Но Комиавтотранс как работал в Сыктывкаре, так и работает. Это лишь инструмент. Мы пониманием, что количество жалоб и инцидентов связано с расписанием, интервалом и санитарно-гигиеническим состоянием. Вам известно с той информации, что вы говорите, обследование пришло. Много идет рекомендаций. Их сделать единовременно нелегко”.
Журналист:
"Что по поводу субботнего инцидента, в котором погибла женщина под автобусом"?
Владимир Голдин:
"Есть большое количество жалоб соблюдения правил водителями автобусов. Мы хотим до перевозчиков донести и указать о тех жалобах, где они ведут себя некорректно".