В мэрии Сыктывкара проходит общегородская планерка: онлайн-трансляция

“По кровле — ситуация перманентная. Сигналов много, стараемся отлаживать систему. Нужно не просто зафиксировать, но и отреагировать. Идет обратная связь с управляющей командой. Есть, кто скорее реагирует, есть, кто дольше. У нас взаимодействие с управляющей компанией идет параллельно, но не так много рычагов воздействия. Сегодня, чем больше граждане активны сами, тем быстрее управляющие компании реагируют. Если граждане идут активно, то у них и крыши хорошо будут чиститься и дворы. Есть, где граждане слабо взаимодействуют с управляющими компаниями, но администрация не остается в стороне. Самый лучший вариант — поменять управляющую компанию. Дорожное хозяйство работает, у них есть проблемы с нехваткой техники. Есть ситуация с карманами. Что насчет тротуаров — второе место по качеству. Нужно увеличивать технику по механизированной уборке. Снег — это горячая точка в зимний период”.