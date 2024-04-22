В Сыктывкаре расселили жильцов из 35 аварийных домов, которые не вошли в программу переселения

Для этих целей выделили 112 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Республики Коми

В прошлом году в столице Коми произошло переселение жителей из 35 жилых помещений, которые находились в аварийных домах, но не попадали в программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", как сообщает городская администрация. Для осуществления этой задачи из резервного фонда правительства Республики Коми были выделены 112 миллионов рублей. С помощью этих средств были приобретены 22 жилых помещения для переселения граждан, которые предварительно проживали в аварийных домах по договору социального найма. Кроме того, были заключены соглашения о выкупе 13 квартир у их собственников с целью использования их в муниципальных нуждах.



Расселение жителей из аварийного жилья произошло по следующим адресам: ул. Советская, 29, Октябрьский проспект, 111, м. Нижний Чов, Рабочий переулок, д. 12, Эжвинский район ул. Быковского, 16, и п.г.т. В. Максаковка, ул. Снежная, 1А.



В конце 2023 года региональное правительство выделило свыше 69 миллионов рублей на исполнение судебных решений, связанных с расселением граждан из аварийного жилья. Благодаря этим средствам администрация города смогла выполнить 17 судебных решений.