В Коми обнаружили загрязнение нефтесодержащей жидкостью
- 23:00 26 апреля
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- Анастасия Амелькина
В Коми обнаружили загрязнённый нефтью участок. Об этом сообщила в своём телеграм-канале министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.
По официальным данным, переданным дежурным ГУ МЧС России по Республике Коми, сообщается о выявленной проблеме загрязнения зон в районе Баганского нефтяного месторождения, расположенного в 50 километрах от города Усинска.
К данному инциденту была незамедлительно организована оперативная группа, действующая по поручению администрации города Усинска, ответственная за вопросы быстрого реагирования на ЧС и обеспечения гражданской безопасности. В составе данной группы присутствовали руководитель местного отдела по охране окружающей среды и природопользованию.
На данный момент проводится проверка фактической достоверности информации о выявленном загрязнении нефтесодержащей жидкостью. Комплексная аналитика и исследования позволят получить полную картину произошедшего в районе Баганского нефтяного месторождения.