В Коми обнаружили загрязнение нефтесодержащей жидкостью

Фото с телеграм-канала Екатерины Киселевич

В Коми обнаружили загрязнённый нефтью участок. Об этом сообщила в своём телеграм-канале министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич. По официальным данным, переданным дежурным ГУ МЧС России по Республике Коми, сообщается о выявленной проблеме загрязнения зон в районе Баганского нефтяного месторождения, расположенного в 50 километрах от города Усинска.

К данному инциденту была незамедлительно организована оперативная группа, действующая по поручению администрации города Усинска, ответственная за вопросы быстрого реагирования на ЧС и обеспечения гражданской безопасности. В составе данной группы присутствовали руководитель местного отдела по охране окружающей среды и природопользованию.