Россияне хватаются за головы: грядет величайшая денежная реформа — что теперь будет
- 00:10 27 апреля
- 12+
- Служба новостей
Центральный банк намерен выпустить цифровой рубль в качестве дополнения к наличным и безналичным средствам. Цифровой рубль уже активно используется — его переводят с карты на карту, им оплачивают покупки, используют для смарт-контрактов. Регулятор оказывает строгий контроль за подобными операциями.
В правительстве намерены вывести цифровой рубль в активный оборот граждан к 2025 году. Преимущество в том, что платежи с использованием цифровой валюты будет происходить без комиссии. Но предусмотрен лимит — не более 300 тысяч рублей при переводе с карты на карту, когда с кошелька переводится сумма в цифровом рубле.
Для предпринимателей предусмотрена комиссия в размере 0,3%, но максимум 1500 рублей.
Что это такое - цифровой рубль? Это третья форма российской национальной валюты, которую Центральный банк планирует выпустить в дополнение к уже существующим формам - наличным и безналичным. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции: открытие и пополнение кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов. Все действия осуществляются под строгим контролем регулятора.
Читайте также: