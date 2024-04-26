Россияне хватаются за головы: грядет величайшая денежная реформа — что теперь будет

Центральный банк намерен выпустить цифровой рубль в качестве дополнения к наличным и безналичным средствам. Цифровой рубль уже активно используется — его переводят с карты на карту, им оплачивают покупки, используют для смарт-контрактов. Регулятор оказывает строгий контроль за подобными операциями.

В правительстве намерены вывести цифровой рубль в активный оборот граждан к 2025 году. Преимущество в том, что платежи с использованием цифровой валюты будет происходить без комиссии. Но предусмотрен лимит — не более 300 тысяч рублей при переводе с карты на карту, когда с кошелька переводится сумма в цифровом рубле.