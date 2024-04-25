"С 1 мая - полный запрет": всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

В ближайшем будущем владельцев квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ожидают следующие изменения:

Запрет на требование предоставления документов о поверке счетчиков: Управляющие компании больше не смогут требовать от собственников квартир документы о поверке счетчиков. Информация о проведенных поверках будет храниться в единой системе Росреестра под названием "Аршин". Ресурсоснабжающие организации смогут получать доступ к этой информации без необходимости обращаться к собственникам квартир. Перерасчет оплаты за услуги на основе данных счетчиков: Если управляющая компания начислила плату в соответствии с нормативами при исправно работающем счетчике, собственники имеют право требовать перерасчета. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением и предоставить показания счетчика. Перерасчет будет осуществлен с момента, когда счетчик был признан неработоспособным до момента проведения поверки и подтверждения его исправности. Сумма перерасчета будет зачислена на лицевой счет собственника. Как узнать дату поверки счетчика: Информацию о дате поверки счетчика можно узнать прямо на самом счетчике (обычно указана на пломбе или лицевой панели), в квитанции за коммунальные услуги (в разделе "Показания счетчиков"), в личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, а также в системе Росреестра "Аршин". Что делать, если счетчик не прошел поверку: Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию или специализированную организацию с лицензией на установку и проверку счетчиков. Замена счетчика производится за счет собственника, но в некоторых случаях замена может быть выполнена бесплатно, если выясняется, что счетчик вышел из строя по вине управляющей компании.

Новые правила направлены на упрощение процесса поверки счетчиков и защиту прав собственников квартир. Если у вас возникли вопросы или проблемы, связанные с проверкой счетчиков, рекомендуем обратиться за консультацией к юристу, пишет progorod33.ru.