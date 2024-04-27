В Печоре из-за матери мужчина убил близнеца

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Житель Печоры осужден за причинение тяжкого вреда здоровью своему брату - близнецу, в результате которого последний скончался. Ссора между братьями возникла из-за того, что мать не могла попасть в свою квартиру. В июне 2023 года ранее не судимый житель Печоры Ш. находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире матери, в ходе ссоры нанес несколько ударов кулаками по голове и лицу потерпевшего, в результате чего через непродолжительное время он скончался.

Судом установлено, что потерпевший проживал в одной квартире вместе со своей матерью и часто в этой квартире распивал вместе со своей подругой спиртные напитки. В один из дней июня 2023 года подсудимый вместе с матерью пришли к ее квартире. Женщина не смогла открыть квартиру ключом, так как она была закрыта изнутри. Мать с сыном стали стучать в дверь, ругаться, спустя время дверь открыл потерпевший, в квартире также находилась его подруга.

Между братьями началась ссора, в ходе которой подсудимый избил брата. От примененного насилия потерпевший упал, через несколько секунд встал, пошел и лег на диван. Ночью ему стало плохо, а на следующий день мать обнаружила его мертвым.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд отнес наличие двоих малолетних детей на иждивении подсудимого, оказание помощи престарелой матери, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, принесение извинений потерпевшей, организацию и оплату похорон брата.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Приговором Печорского городского суда Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.