Муравьев и тлю ветром сдует после такого: копеечное аптечное средство спасет урожай

Если не бороться с муравьями и тлей, их количество будет расти из года в год. Это может привести к гибели урожая фруктовых деревьев и кустарников. Однако опытные садоводы нашли эффективный способ борьбы с этими паразитами. Оказывается, для этого можно использовать одно аптечное средство, сообщает ngnovoros.ru.

Эксперт по садоводству Василий Фысына поделился ценными рекомендациями для дачников. Он рассказал, как приготовить раствор, который поможет избавиться от тли и муравьев на целый сезон.