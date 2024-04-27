Муравьев и тлю ветром сдует после такого: копеечное аптечное средство спасет урожай
- 07:15 27 апреля
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- Служба новостей
Если не бороться с муравьями и тлей, их количество будет расти из года в год. Это может привести к гибели урожая фруктовых деревьев и кустарников. Однако опытные садоводы нашли эффективный способ борьбы с этими паразитами. Оказывается, для этого можно использовать одно аптечное средство, сообщает ngnovoros.ru.
Эксперт по садоводству Василий Фысына поделился ценными рекомендациями для дачников. Он рассказал, как приготовить раствор, который поможет избавиться от тли и муравьев на целый сезон.
Чтобы приготовить раствор, вам понадобится березовый деготь и жидкое мыло. В одном литре горячей воды разведите 1 столовую ложку березового дегтя и 2 столовые ложки жидкого мыла. Затем тщательно перемешайте и разбавьте раствор обычной водой в пропорции 1 к 10.
Используйте этот раствор для опрыскивания растений. Он не причинит вреда растениям, но эффективно отпугнет тлю и муравьев с вашего участка.
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