В Коми пройдут сильные дожди и грозы
- 22:30 26 апреля
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- Анастасия Амелькина
Жителей Коми ждут дождь, мокрый снег, туман и грозы. О погоде сообщает ЦГМС региона.
27 апреля на юге Республики ожидается дождь, местами он будет очень сильный. В отдельных районах Коми жителей ждёт туман, а также гроза. На крайнем северо-востоке ночью температура опустится до -1…-6 градусов, но днём потеплеет до -1…+4°С. А вот южные районы ждёт повышение до +15…+20 градусов, хотя уже в воскресенье ночью этот показатель упадёт до ноля.
Сыктывкарцев встретит умеренный дождь и южный, юго-западный ветер до 8 м/с. Столбик термометра остановится на отметке в +15…+17 градусов. Жаркая погода ждёт жителей Объячево, там обещают +18...+20 °C.
Также напомним, что 27 апреля с шести часов утра и до 18 часов будет сильный дождь. Это коснётся жителей Удорского, Княжпогостского, Усть-Куломского, Усть-Вымского, Ухтинского и Троицко-Печорского районов.