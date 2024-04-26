В Коми пройдут сильные дожди и грозы

Жителей Коми ждут дождь, мокрый снег, туман и грозы. О погоде сообщает ЦГМС региона.

27 апреля на юге Республики ожидается дождь, местами он будет очень сильный. В отдельных районах Коми жителей ждёт туман, а также гроза. На крайнем северо-востоке ночью температура опустится до -1…-6 градусов, но днём потеплеет до -1…+4°С. А вот южные районы ждёт повышение до +15…+20 градусов, хотя уже в воскресенье ночью этот показатель упадёт до ноля.