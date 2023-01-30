Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре загорелась квартира на Октябрьском проспекте

В Сыктывкаре загорелась квартира на Октябрьском проспектеФото ГУ МЧС Коми

30 января в столице Коми произошел пожар. Загорелась квартира в жилом доме по Октябрьскому проспекту. Об этом порталу Сыктывкар Pro Город Новости сообщили читатели.

По словам очевидцев, загорелась квартира в одном из подъездов дома № 118/1 Октябрьском проспекте. На место уже прибыли пожарные расчеты. Как видно на фото и видео с места происшествия, огонь повредил уже несколько балконов.

Как сообщили в ГУ МЧС республики, из здания эвакуировали 25 человек. Пострадавших нет. Открытое горение уже ликвидировано. Предварительно, возгорание началось именно с балкона.  Причины происшествия выясняются. Возможно, имело место неосторожное обращение с огнем.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости