В Сыктывкаре загорелась квартира на Октябрьском проспекте

30 января в столице Коми произошел пожар. Загорелась квартира в жилом доме по Октябрьскому проспекту. Об этом порталу Сыктывкар Pro Город Новости сообщили читатели.

По словам очевидцев, загорелась квартира в одном из подъездов дома № 118/1 Октябрьском проспекте. На место уже прибыли пожарные расчеты. Как видно на фото и видео с места происшествия, огонь повредил уже несколько балконов.