Водителя, который насмерть задавил пенсионерку на остановке в Сыктывкаре, отстранили

У водителя автобуса, который насмерть задавил пенсионерку на остановке в Сыктывкаре, изъяли права и удостоверение. Об этом журналисту портала “Про Город” сообщил руководитель общества индивидуальных перевозчиков.

Напомним, 28 января на остановке ТЦ "Покровский" автобус №17 переехал 73-летнюю женщину. Сыктывкарка не смогла выжить после полученных травм.

По предварительной информации, водителем маршрута №17 был мужчина 1963 года рождения.

В обществе индивидуальных перевозчиков рассказали, что вина водителя пока не доказана. Сейчас он временно отстранен от своей работы, также сотрудники органов изъяли автобус на экспертизу.